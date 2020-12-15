Надаль став другим в історії тенісу, хто провів 900 тижнів поспіль у топ-100

Друга ракетка світу іспанець Рафаель Надаль став другим в історії тенісистом, якому вдалося провести 900 тижнів поспіль у топ-100 рейтингу ATP, повідомляє Tennis World USA.
20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" за тривалістю безперервного перебування в першій сотні поступається лише швейцарцеві Роджеру Федереру.
Уперше в топ-100 Надаль увійшов у квітні 2003 року 16-річним. З квітня 2005 року він не випадає з топ-10.
Лідери за кількістю тижнів поспіль у топ-100 рейтингу ATP:
- Роджер Федерер - 1084.
- Рафаель Надаль - 900.
- Джиммі Коннорс - 889.
- Фелісьяно Лопес - 877.
- Давид Феррер - 857.
- Фернандо Вердаско - 855.
- Іван Лендл - 852.