Надаль став другим в історії тенісу, хто провів 900 тижнів поспіль у топ-100

Більш ніж 17 років Рафаель у рейтингу ста кращих.

Друга ракетка світу іспанець Рафаель Надаль став другим в історії тенісистом, якому вдалося провести 900 тижнів поспіль у топ-100 рейтингу ATP, повідомляє Tennis World USA.

20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" за тривалістю безперервного перебування в першій сотні поступається лише швейцарцеві Роджеру Федереру.

Уперше в топ-100 Надаль увійшов у квітні 2003 року 16-річним. З квітня 2005 року він не випадає з топ-10.

Лідери за кількістю тижнів поспіль у топ-100 рейтингу ATP: