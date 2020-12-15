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Надаль став другим в історії тенісу, хто провів 900 тижнів поспіль у топ-100

Більш ніж 17 років Рафаель у рейтингу ста кращих.

Надаль став другим в історії тенісу, хто провів 900 тижнів поспіль у топ-100
Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG

Друга ракетка світу іспанець Рафаель Надаль став другим в історії тенісистом, якому вдалося провести 900 тижнів поспіль у топ-100 рейтингу ATP, повідомляє Tennis World USA.

20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" за тривалістю безперервного перебування в першій сотні поступається лише швейцарцеві Роджеру Федереру.

Уперше в топ-100 Надаль увійшов у квітні 2003 року 16-річним. З квітня 2005 року він не випадає з топ-10.

Лідери за кількістю тижнів поспіль у топ-100 рейтингу ATP:

  1. Роджер Федерер - 1084.
  2. Рафаель Надаль - 900.
  3. Джиммі Коннорс - 889.
  4. Фелісьяно Лопес - 877.
  5. Давид Феррер - 857.
  6. Фернандо Вердаско - 855.
  7. Іван Лендл - 852.
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