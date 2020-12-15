Команда українця Малиновського стала командою року в Італії за версією La Gazzetta dello Sport

"Аталанта" сміливо може записати сезон собі в актив.

Газета La Gazzetta dello Sport вибрала найкращих спортсменів в Італії 2020 року.

Зокрема, найкращою командою року стала бергамська "Аталанта", яка за підсумками сезону-2019/20 посіла третє місце в Серії А і дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У цьому сезоні підопічні Джан П'єро Гасперіні вийшли в плей-оф ЛЧ удруге поспіль.

Нагадаємо, що за "Аталанту" грає український хавбек Руслан Малиновський.

Крім того, наставник "Мілана" Стефано Піолі виграв нагороду "Тренер року". Зазначимо, що з 8 березня по 5 листопада Rossoneri не програли жодного офіційного матчу і лідирують у Серії А.

"Вічний" Златан Ібрагімович став володарем нагороди "Легенда".