Фото: EPA/UPG Златан Ібрагімович

У підсумковому матчі 8-го туру Серії А "Мілан" на виїзді обіграв "Наполі" (3:1) і повернувся на вершину турнірної таблиці чемпіонату.

Дублем відзначився Златан Ібрагімович. Причому обидва м'ячі 39-річного шведа були гарні.

Відкрив рахунок Златан ударом головою із 13 метрів, а подвоїв перевагу "россонері" у високому стрибку коліном.

Так Ібрагімович став першим футболістом в історії міланського клубу, який зміг забити у восьми матчах поспіль у Серії А, повідомляє Lapadula news.

Крім того, Златан - найстарший гравець, який забив 10+ голів у перших 8 турах Серії А (до нього рекорд був у Сильвіо Піоли в сезоні 1942/43, 29 років).

На момент матчу з "Наполі" Ібрагімовичу було 39 років і 50 днів.

Усього на рахунку 39-річний нападника 11 голів і два асисти в десяти іграх за Rossoneri в усіх турнірах.