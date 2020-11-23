Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
“Грузинська мрія” набрала у другому турі виборів близько 90% голосів
“Грузинська мрія” набрала у другому турі виборів близько 90% голосів
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСпорт

Ібрагімович у 39 років установив два історичних досягнення Серії А і "Мілана"

Златан продовжує дивувати.

Златан Ібрагімович
Фото: EPA/UPG
Златан Ібрагімович

У підсумковому матчі 8-го туру Серії А "Мілан" на виїзді обіграв "Наполі" (3:1) і повернувся на вершину турнірної таблиці чемпіонату.

Дублем відзначився Златан Ібрагімович. Причому обидва м'ячі 39-річного шведа були гарні.

Відкрив рахунок Златан ударом головою із 13 метрів, а подвоїв перевагу "россонері" у високому стрибку коліном.

Так Ібрагімович став першим футболістом в історії міланського клубу, який зміг забити у восьми матчах поспіль у Серії А, повідомляє Lapadula news.

Крім того, Златан - найстарший гравець, який забив 10+ голів у перших 8 турах Серії А (до нього рекорд був у Сильвіо Піоли в сезоні 1942/43, 29 років).

На момент матчу з "Наполі" Ібрагімовичу було 39 років і 50 днів.

Усього на рахунку 39-річний нападника 11 голів і два асисти в десяти іграх за Rossoneri в усіх турнірах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також