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Головний тренер "Наполі" відмовився від частини зарплати заради придбання форварда

Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 27 млн фунтів.

Головний тренер "Наполі" відмовився від частини зарплати заради придбання форварда
Дженнаро Гаттузо
Фото: sscnapoli.it

Головний тренер "Наполі" Дженнаро Гаттузо відмовився від частини своєї зарплати, щоб допомогти клубу купити в "Лілля" нападника Віктора Осима, повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на The State Of Play.

Яку частину зарплати пожертвував 42-річний ексгравець "Мілана" і збірної Італії - невідомо.

Зазначимо, що італійський клуб уже погодив з 21-річним нігерійцем особисті умови контракту до червня 2025 року. Зараз "Наполі" працює над узгодженням останніх деталей з "Ліллем" і агентами гравця.

На рахунку Осима - 18 голів і 6 результативних передач у 38 матчах за "Лілль" у сезоні-2019/20. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 27 млн фунтів.

Раніше Гаттузо ще як головний тренер "Мілана" добровільно відмовився від 11 млн євро за розірвання контракту з ініціативи клубу.

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