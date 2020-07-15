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Світоліна відмовляється від участі в турнірах у США

Еліна зосереджена на ґрунті.

Світоліна відмовляється від участі в турнірах у США
Эліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка України Еліна Світоліна може пропустити американську серію турнірів, інформує "Великий теніс України".

Спочатку Еліна планувала виступити на хардових турнірах у Цинциннаті і Нью-Йорку - Western & Southern Open (20-28 серпня) і US Open (31 серпня - 13 вересня) відповідно, але в попередній заявці цих турнірів імені українки немає.

У Цинциннаті Еліна минулого сезону програла в третьому раунді, а от на Відкритому чемпіонаті США українка дійшла до півфіналу.

Сама Еліна в інтерв'ю bett1aces.de. підтвердила, що вирішила не брати участі в US Open, натомість зосередиться на ґрунтовому сезоні.

"Думаю, я буду стартувати в Мадриді і не виступатиму на US Open. На цей момент так, але це не остаточне рішення", - повідомила Світоліна.

На прийняття такого рішення вплинули нові правила WTA для рейтингу, згідно з якими з тенісисток не зніматимуть очок, зароблених на торішньому турнірі. Залік можна тільки поповнити, якщо тенісистки виступлять на турнірах краще, ніж торік.

"Моєю мотивацією поїхати в США міг би стати захист очок. Я не хотіла б втрачати позиції в рейтингу. З огляду на правила WTA, я змогла б заробити нові очки, тільки якби виступила на US Open краще, ніж у минулому сезоні.

Минулорічний результат перевершити чи навіть повторити буде досить важко. Думаю, що на цей момент мені важливіше потренуватися на ґрунті. Ми все ще не знаємо, що станеться далі, щотижня ситуація змінюється", - заявила Світоліна.

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