В американському Су-Фолсі (штат Південна Дакота) пройшов турнір зі змішаних єдиноборств під назвою Legacy Fighting Alliance 84.

Особливе зацікавлення викликав поєдинок американських бійців Шона Веста і Бостона Салмона.

29-річний Салмон з кумедним прізвиськом "Бум-Бум" проводив перший бій після свого звільнення з UFC, де програв обидва свої поєдинки.

Бій з 30-річним мандрівником між організаціями Шоном теж склався невдало.

У другому раунді Вест нокаутував Салмона, який вважався фаворитом, а потім ударом коліном у голову добив його.

Бостон опинився в глибокому нокауті (потім був доставлений в клініку).

Devastating illegal knee results in a DQ. #LFA84 pic.twitter.com/3e31byKzUV — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) July 11, 2020

Опонент уже почав святкувати перемогу, але судді несподівано дискваліфікували його за нелегальний удар.

За правилами ММА, не можна бити ногою в голову супротивника, якщо той перебуває в партері.

Відзначимо, такий прийом був допустим ще в боях старої школи.

Додамо, що за такий серйозний проступок Весту може загрожувати навіть тривала дискваліфікація.