В американському Су-Фолсі (штат Південна Дакота) пройшов турнір зі змішаних єдиноборств під назвою Legacy Fighting Alliance 84.
Особливе зацікавлення викликав поєдинок американських бійців Шона Веста і Бостона Салмона.
29-річний Салмон з кумедним прізвиськом "Бум-Бум" проводив перший бій після свого звільнення з UFC, де програв обидва свої поєдинки.
Бій з 30-річним мандрівником між організаціями Шоном теж склався невдало.
У другому раунді Вест нокаутував Салмона, який вважався фаворитом, а потім ударом коліном у голову добив його.
Бостон опинився в глибокому нокауті (потім був доставлений в клініку).
Devastating illegal knee results in a DQ. #LFA84 pic.twitter.com/3e31byKzUV— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) July 11, 2020
Опонент уже почав святкувати перемогу, але судді несподівано дискваліфікували його за нелегальний удар.
За правилами ММА, не можна бити ногою в голову супротивника, якщо той перебуває в партері.
Відзначимо, такий прийом був допустим ще в боях старої школи.
Додамо, що за такий серйозний проступок Весту може загрожувати навіть тривала дискваліфікація.