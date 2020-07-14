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Гамільтон розкритикував "Феррарі" за недостатню боротьбу з расизмом

Британець навів у приклад "Мерседес" і "Ред Булл".

Гамільтон розкритикував "Феррарі" за недостатню боротьбу з расизмом
Льюїс Гамільтон
Фото: racefans.net

6-разовий чемпіон Формули-1, пілот "Мерседес" Льюїс Гамільтон розкритикував деякі команди Формули-1, зокрема "Феррарі", за недостатню, на думку британця, боротьбу з расизмом.

"Мені здається, в результаті Формула-1 зробила крок уперед, проте вони можуть зробити набагато більше. Я говорив під час відеоконференції, що коли Ф-1 вийшла вперед і заявила, що вона проти расизму, в "Мерседес" зробили точно так само.

Ми бачили, як механіки з "Ред Буллу" схиляють коліна, і мені здається, це прекрасно. Однак якщо поглянути, наприклад, на "Феррарі", в якій зайняті тисячі людей, я не чув нічого про те, чи вважають вони себе відповідальними за те, що відбувається, і чи збираються вони щось робити для свого майбутнього", - цитує Льюїса RaceFans.

"Нам потрібно, щоб ФІА (Міжнародна федерація автоспорту, - прим. LB.ua) і Формула-1 вели за собою більш активно і говорили командам про те, що потрібно згуртуватися. Багато людей не знають, у чому проблема. Багато хто її просто заперечує", - журиться 6-разовий чемпіон світу.

"У цьому і криється причина, чому я зібрав спеціальну комісію. У кожного свої думки, проте я хочу знайти суть. Наша мета - викорінити проблему", - підсумував Гамільтон.

Минулого вікенду Гамільтон став переможцем Гран-прі Штирії, яка стала другим етапом Формули-1 у сезоні-2020.

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