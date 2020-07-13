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Гол Малиновського у ворота "Ювентуса" допоміг "Аталанті" наблизитися до другого місця в Серії А

Гол Малиновського у ворота "Ювентуса" допоміг "Аталанті" наблизитися до другого місця в Серії А
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

У 32-му турі Серії А команда українця Руслана Малиновського "Аталанта" грала в Турині проти "Ювентуса".

Хоча підопічні Джан П'єро Гасперіні двічі протягом матчу вели в рахунку, "Ювентусу" зусиллями Кріштіану Роналду вдалося звести поєдинок до нічиєї - 2:2.

Особливо гарним був гол Малиновського. Українець на 81-й хвилині з неробочої правої ноги ледь не порвав м'ячем сітку воріт Войцеха Щенсни.

Гол Руслана міг стати переможним для Regina delle provinciali, але господарям допоміг арбітр П'єро Джакомеллі, який призначив на 90-й хвилині друге пенальті у ворота гостей. Кріштіану врятував очко для "Старої синьйори".

"Аталанта" змарнувала нагоду піднятися на друге місце в турнірній таблиці, поступаючись "Лаціо" одним очком.

Highlights зустрічі "Ювентус" - "Аталанта" - на сайті офіційного мовника Серії А.

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