"Шахтар" дізнався потенційних суперників по чвертьфіналу і півфіналу Ліги Європи-2019/20

У швейцарському Ньоні в штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги Європи нинішнього сезону.
У чвертьфіналі зійдуться переможці пар 1/8 фіналу. Нагадаємо, в шести з них відбулися тільки перші матчі:
- "Шахтар" - "Вольфсбург" - перший матч 2:1
- "Копенгаген" - "Істанбул Башакшехір" - 0:1
- "Вулверхемптон" - "Олімпіакос" - 1:1
- "Байєр" - "Рейнджерс" - 3:1
- "Базель" - "Айнтрахт" - 3:0
- "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК - 5:0
Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться на стадіонах тих команд, які першу зустріч грали на виїзді.
Ще в двох парах не встигли зіграти навіть перший матч. УЄФА прийняло рішення, що італо-іспанські протистояння пройдуть в один поєдинок, який пройде в Німеччині 5 серпня:
- "Інтер" - "Хетафе"
- "Севілья" - "Рома"
У підсумку, чвертьфінальні пари ЛЄ склали:
- Шахтар/Вольфсбург - Базель/Айнтрахт
- Манчестер Юнайтед/ ЛАСК - Копенгаген/Істанбул
- Інтер/Хетафе - Байєр/Рейнджерс
- Вулверхемптон/Олімпіакос - Севілья/Рома
У півфіналі ЛЄ між собою зустрінуться:
- переможець чвертьфіналу №1 і №3
-
переможець чвертьфіналу №2 і №4
Чвертьфінали, півфінали і фінали цього сезону також пройдуть в Німеччині. Всі зустрічі будуть грати на стадіонах в Кельні, Дуйсбурзі, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені.
Дати матчів Ліги Європи:
- 5-6 серпня. 1/8 фіналу
- 10-11 серпня. 1/4 фіналу
- 16-17 серпня. 1/2 фіналу
- 21 серпня. фінал