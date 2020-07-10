"Шахтар" дізнався потенційних суперників по чвертьфіналу і півфіналу Ліги Європи-2019/20

Але для цього "гірникам" ще належить пройти "Вольфсбург".

У швейцарському Ньоні в штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги Європи нинішнього сезону.

У чвертьфіналі зійдуться переможці пар 1/8 фіналу. Нагадаємо, в шести з них відбулися тільки перші матчі:

"Шахтар" - "Вольфсбург" - перший матч 2:1

"Копенгаген" - "Істанбул Башакшехір" - 0:1

"Вулверхемптон" - "Олімпіакос" - 1:1

"Байєр" - "Рейнджерс" - 3:1

"Базель" - "Айнтрахт" - 3:0

"Манчестер Юнайтед" - ЛАСК - 5:0

Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться на стадіонах тих команд, які першу зустріч грали на виїзді.

Ще в двох парах не встигли зіграти навіть перший матч. УЄФА прийняло рішення, що італо-іспанські протистояння пройдуть в один поєдинок, який пройде в Німеччині 5 серпня:

"Інтер" - "Хетафе"

"Севілья" - "Рома"

У підсумку, чвертьфінальні пари ЛЄ склали:

Шахтар/Вольфсбург - Базель/Айнтрахт Манчестер Юнайтед/ ЛАСК - Копенгаген/Істанбул Інтер/Хетафе - Байєр/Рейнджерс Вулверхемптон/Олімпіакос - Севілья/Рома

У півфіналі ЛЄ між собою зустрінуться:

переможець чвертьфіналу №1 і №3

переможець чвертьфіналу №2 і №4

Чвертьфінали, півфінали і фінали цього сезону також пройдуть в Німеччині. Всі зустрічі будуть грати на стадіонах в Кельні, Дуйсбурзі, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені.

Дати матчів Ліги Європи: