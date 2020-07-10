Дружина гравця "Шахтаря" поскаржилася на брак продуктів в Україні і прояв расизму

Фото: Instagram Дані Соуза

Дружина 31-річного півзахисника "Шахтаря" Дентіньо Дані Соуза поділилася інформацією про особисте життя в Україні.

За словами бразилійки, в столиці України вона має проблеми з придбанням звичних для сім'ї продуктів.

"Вдома ми готуємо бразильську їжу. Нам подобаються рис, боби, кава. Ми не можемо купити все це в Україні. Річ у тому, що українці не мають звички стояти біля плити на кухні. Вони готують більш легкі страви - супи і салати", - наводить дивні слова Соузи Yahoo Esportes.

При цьому Дані зізналася, що з ними в Києві живуть 10 працівників прислуги.

"Наша сім'я дуже добре знайома з цими людьми. Вони виїхали з Бразилії, щоб бути з нами. Ми дуже близькі".

Дружина Дентіньо також розповіла, що в Україні її діти зіткнулися з випадком прояву расизму.

"У цій країні дуже багато упереджень щодо чорношкірих і геїв. Дві старші дівчинки в школі показували язик моїй дочці. Я знаю, що це через її колір шкіри. Одного разу я зустріла їх і сказала: "Ще раз покажете язик - побачите його в моїй руці", - безапеляційно заявила Соуза.

Нагадаємо, що Дентіньо перейшов у "Шахтар" в травні 2011 року. За цей час бразилець став 6-разовим чемпіоном і 5-разовим володарем Кубка України.

Фото: shakhtar.com

У поточному сезоні він провів 14 матчів за "гірників" у всіх турнірах, забивши два м'ячі і віддавши один асист.