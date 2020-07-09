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Салах увійшов до "Клубу 100" в "Ліверпулі"

Мохамед відзначився дублем у матчі з "Брайтоном".

Салах увійшов до "Клубу 100" в "Ліверпулі"
Мохамед Салах
Фото: EPA/UPG

Напередодні "Ліверпуль" зіграв свій третій матч у ранзі чемпіона Англійської прем'єр-ліги сезону 2019/20.

У курортному Брайтоні "червоні" обіграли однойменний клуб з рахунком 3:1.

Дублем відзначився Мохамед Салах, для якого це були 72-й і 73-й результативні удари в складі мерсисайдського клубу. А з урахуванням кількості асистів (27) єгиптянин увійшов у досить вузьке коло футболістів "Ліверпуля", які безпосередньо взяли участь у ста і більше результативних атаках команди. Для цього йому знадобилися 104 матчі.

Мо став лише четвертим гравцем, який зробив це в "Ліверпулі", після Стівена Джеррарда, Роббі Фаулера і Майкла Оуена.

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