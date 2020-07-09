Салах увійшов до "Клубу 100" в "Ліверпулі"

Напередодні "Ліверпуль" зіграв свій третій матч у ранзі чемпіона Англійської прем'єр-ліги сезону 2019/20.
У курортному Брайтоні "червоні" обіграли однойменний клуб з рахунком 3:1.
Дублем відзначився Мохамед Салах, для якого це були 72-й і 73-й результативні удари в складі мерсисайдського клубу. А з урахуванням кількості асистів (27) єгиптянин увійшов у досить вузьке коло футболістів "Ліверпуля", які безпосередньо взяли участь у ста і більше результативних атаках команди. Для цього йому знадобилися 104 матчі.
Мо став лише четвертим гравцем, який зробив це в "Ліверпулі", після Стівена Джеррарда, Роббі Фаулера і Майкла Оуена.
100 - Mo Salah has reached 100 goal involvements for @LFC in the @premierleague (73 goals, 27 assists in 104 apps), becoming just the fourth player to do so for the Reds after Steven Gerrard (212), Robbie Fowler (158) and Michael Own (148). Century. pic.twitter.com/MmXjvn3l8F— OptaJoe (@OptaJoe) July 8, 2020