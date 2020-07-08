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Алонсо повертається у Формулу-1

Фернандо стане пілотом Renault.

Фернандо Алонсо
Фото: f1news.ru
Фернандо Алонсо

Команда Формули-1 Renault оголосила про підписання дворазового чемпіона світу Фернандо Алонсо.

Контракт з іспанським гонщиком підписано з 2021 року, повідомляє пресслужба Renault.

У наступному сезоні Алонсо разом з чинним пілотом французької "стайні" Естебаном Оконом буде допомагати Renault готуватися до 2022 року, коли Формула-1 перейде на новий технічний регламент.

"Renault - моя сім'я, і найприємніші спогади пов'язані з двома чемпіонськими титулами, але зараз я дивлюся в майбутнє. Мене переповнюють емоції, і я пишаюся тим, що повертаюся в команду, яка свого часу дала мені шанс почати кар'єру, а зараз дає можливість повернутися на найвищий рівень.

У мене є принципи й амбіції, які відповідають проєкту команди. Їх прогрес цієї зими підтверджує можливість досягнення цілей, поставлених на сезон 2022 року. Я готовий ділитися своїм гоночним досвідом з усіма в команді - від інженерів до механіків і моїх напарників. Команда, як і я, хоче повернутися на подіум", - заявив Фернандо.

Додамо, що 38-річний уродженець Ов'єдо замінить у команді австралійця Даніеля Ріккардо, який з наступного сезону буде виступати за "Макларен".

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