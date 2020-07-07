В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
10 країн відкрили кордони для українців
10 країн відкрили кордони для українців
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Командующий ВМС допустил наступление России из Крыма
Командующий ВМС допустил наступление России из Крыма
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському (оновлено)
ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському (оновлено)
У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)
У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
ГоловнаСпорт

У фіналі Кубка України знову працюватиме жіноча бригада суддів

Катерина Монзуль шанована Українською асоціацією футболу.

У фіналі Кубка України знову працюватиме жіноча бригада суддів

Комітети Української асоціації футболу (УАФ) призначили арбітрів на фінальний матч Кубка України-2019/20 між "Динамо" та "Ворсклою", який відбудеться завтра у Харкові.

Поєдинок обслуговуватиме жіноча бригада суддів на чолі з Катериною Монзуль, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Допомагати Монзуль будуть Марина Стрілецька й Олександра Ардашева, четвертий арбітр - Анастасія Романюк. Головним по системі VAR призначено Віталія Романова, його асистент - Володимир Володін.

Нагадаємо, що Монзуль працювала і на двох півфінальних матчах Кубка України цього сезону: "Минай" - "Динамо" (0:2) і "Маріуполь" - "Ворскла" (1:1, пен. 2:3).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також