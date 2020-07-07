У фіналі Кубка України знову працюватиме жіноча бригада суддів

Комітети Української асоціації футболу (УАФ) призначили арбітрів на фінальний матч Кубка України-2019/20 між "Динамо" та "Ворсклою", який відбудеться завтра у Харкові.

Поєдинок обслуговуватиме жіноча бригада суддів на чолі з Катериною Монзуль, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Допомагати Монзуль будуть Марина Стрілецька й Олександра Ардашева, четвертий арбітр - Анастасія Романюк. Головним по системі VAR призначено Віталія Романова, його асистент - Володимир Володін.

Нагадаємо, що Монзуль працювала і на двох півфінальних матчах Кубка України цього сезону: "Минай" - "Динамо" (0:2) і "Маріуполь" - "Ворскла" (1:1, пен. 2:3).