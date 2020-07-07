Фото: EPA/UPG Уго Льоріс, Сон Хин Мін, Жозе Моуріньо і "парламентер" Лукас Моура

Завдяки автоголу гравця гостей Майкла Кіна, "шпори" здобули мінімальну перемогу - 1:0.

Додамо, що гру засмутив один епізод, який трапився відразу після свистка арбітра Грема Скотта на перерву.

Капітан "Тоттенхема" Уго Льоріс та хавбек Сон Хин Мін ледь не побилися прямо на полі.

Товаришам по команді довелося силою стримувати француза та корейця.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020

Як заявив після матчу наставник лондонців Жозе Моуріньо, конфлікт, який ледь не переріс у бійку, стався через нього.

"Я критично висловлювався про своїх хлопців. Вони недостатньо самокритично до себе ставилися. Я попросив їх бути більш вимогливими один до одного. Конфлікт Сона і Льоріса, можливо, став наслідком нашого спілкування. Тому звинувачувати потрібно мене.

Сон - відмінний хлопець. Його всі люблять, але капітан зажадав від нього більше викладатися на полі.

Для того, щоб команда росла потрібні сильні особистості. Коли гравці показують таку реакцію, у мене з'являється впевненість ", - цитує Моуріньо BBC.

Варто відзначити, що перед другим таймом і після матчу воротар та півзахисник демонстративно обнялися на знак примирення.