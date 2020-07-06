Хосеп Марія Бартомеу вже зв'язувався щодо цього питання з Королівською федерацією футболу.

Президент "Барселони" Хосеп Марія Бартомеу негативно висловився про роботу системи VAR на матчах Ла Ліги.

На думку 57-річного функціонера, іспанські судді за допомогою відеоповторів допомагають винятково мадридському "Реалу".

"Бачив другий тайм матчу в Більбао, де "Мадрид" ("Реал", - прим. LB.ua) знову переміг. Це найкраща ліга світу, а VAR впливає на деякі результати і, як мені здається, допомагає тільки одній команді", - цитує Бартомеу Mundo Deportivo.

"Хоч ми і не завжди добре виступали в останніх матчах, але рішення після перегляду VAR були до нас несправедливі. Це не було чесно, окремі команди постраждали. Ми обговорювали це з Федерацією футболу Іспанії", - журиться президент "Барси".

Зазначимо, що "Реал" у минулому турі вирвав перемогу в "Атлетіка" (1:0) завдяки спірному пенальті, призначеному на 73-й хвилині після перегляду відеоповтору.

"Барселона" продовжує вести заочну боротьбу за чемпіонство з "Реалом", але відстає від "бланкос" на 4 очки.

У наступному турі відбудеться дербі Каталонії - "Барселона" прийме "Еспаньол".