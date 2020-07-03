В запорожском "Металлурге" зафиксировали вспышку коронавируса

Игра с "Рухом" отложена на неопределенный срок.

Семь игроков запорожского "Металлурга" (играет в первой лиге) сдали положительный анализ на коронавирус. Из-за этого клуб отказался играть выездной поединок с львовским "Рухом".

Об этом говорится на сайте "Руха".

"Игра с "Металлургом" не состоится. Запорожский клуб проинформировал, что у игроков команды выявили подозрение на COVID-19", - сообщил "Рух".

Игра отложена на неопределенный срок.

"Да, есть положительные результаты [тестов на коронавирус]. Вчера мы прошли тестирование, а сегодня пришел ответ, есть подозрения. Поэтому мы попросили перенести завтрашний матч с Рухом – будем еще делать повторный тест завтра. Ждем решения ПФЛ", — сказал директор запорожского клуба в комментарии "Трибуне".

В телеграм-канале Запорожского горсовета сообщается, что наличие инфекции у футболистов показали результаты ПЦР-тестирования.

"Исследование показало коронавирусную болезнь у 7 игроков. Предыдущее тестирование на коронавирус футболистам делали 14 дней назад, тогда заболевание выявлено не было", - сказано в нем.

"Металлург" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Первой лиги. "Рух" - пятый и имеет матч в запасе.