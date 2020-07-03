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Трансферный рынок ожил: "Бавария" объявила о подписании ведущего полузащитника "Манчестер Сити"

Лерой Сане возвращается на родину.

Лерой Сане в окружении высшего руководства &quot;Баварии&quot;
Фото: ФК "Бавария"
Лерой Сане в окружении высшего руководства "Баварии"

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" объявила о трансфере полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Контракт 24-летнего уроженца Эссена рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера не разглашается.

Ранее СМИ сообщали, что клуб с "Этихад" требовал за игрока сборной Германии 60 млн евро.

Сане выступал за "МанСити" с 2016 года. В сезоне-2019/20 он провел за "горожан" всего один матч, пропустив большую часть кампании из-за травмы.

"Бавария" - большой клуб, у которого большие цели. Я с нетерпением жду нового испытания, хочу поскорее приступить к тренировкам с командой. Моя цель - выиграть как можно больше трофеев, включая Лигу Чемпионов", - заявил Сане.

Накануне миланский "Интер" осуществил первый громкий трансфер летней кампании.

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