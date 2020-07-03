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Экс-спортивный директор "Металлиста" основал в Харькове ФК "Металл"

Евгений Красников в настоящее время работает в структуре киевского "Динамо".

Экс-спортивный директор "Металлиста" основал в Харькове ФК "Металл"
Евгений Красников
Фото: dynamo.kiev.ua

В Харькове создан футбольный клуб "Металл", который связывают с возрождением "Металлиста", сообщает sport.ua.

Конечным бенефициаром клуба является экс-спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников, ныне работающий на должности вице-президента киевского "Динамо".

Планируется, что с нового сезона харьковчане, возглавляемые экс-защитником "Металлиста", "Шахтера" и сборной Украины 37-летним Александром Кучером, заявятся для участия во Второй лиге.

По амбициозным планам руководства новоиспеченного клуба, "Металл" за несколько лет должен пробиться в Украинскую Премьер-лигу.

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