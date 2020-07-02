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Две украинки попали в топ-10 футболисток мира

Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко были отмечены Futebol Feminino Alternativ.

Две украинки попали в топ-10 футболисток мира
Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко
Фото: isport.ua

В прошлом месяце создатель специализированного сайта по женскому футболу Futebol Feminino Alternativo Виктор Хьюго запустил голосование среди болельщиков, чтобы определить 50 лучших действующих футболисток мира, которые за последние 5 лет играли в составе сборной своей страны.

По итогам голосования сразу две украинские спортсменки, а именно полузащитник мадридского "Атлетико" Ольга Овдийчук и капитан сборной Украины, и игрок харьковского "Жилстроя-1" Дарья Апанащенко, попали в топ-10 по версии портала, сообщает isport.ua.

При этом Овдийчук заняла седьмое место в рейтинге с 348 голосами, а Апанащенко уступила соотечественнице одну позицию с 337 голосами.

Выиграла же голосования Барбара Банда из Замбии, набравшая 2053 голоса.

Топ-10 по результатам голосования.

  1. Барбара Банда (Замбия)
  2. Джилл Рорд (Нидерланды)
  3. Андресса Алвеш (Бразилия)
  4. Беатрис Дзанератто (Бразилия)
  5. Зена Колман (Намибия)
  6. Тамирес (Бразилия)
  7. ОЛЬГА ОВДИЙЧУК (УКРАИНА)
  8. ДАРЬЯ АПАНАЩЕНКО (УКРАИНА)
  9. Деяна Кастельянос (Венесуэла)
  10. Мануэла Джулиано (Италия)
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