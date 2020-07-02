Две украинки попали в топ-10 футболисток мира

В прошлом месяце создатель специализированного сайта по женскому футболу Futebol Feminino Alternativo Виктор Хьюго запустил голосование среди болельщиков, чтобы определить 50 лучших действующих футболисток мира, которые за последние 5 лет играли в составе сборной своей страны.

По итогам голосования сразу две украинские спортсменки, а именно полузащитник мадридского "Атлетико" Ольга Овдийчук и капитан сборной Украины, и игрок харьковского "Жилстроя-1" Дарья Апанащенко, попали в топ-10 по версии портала, сообщает isport.ua.

При этом Овдийчук заняла седьмое место в рейтинге с 348 голосами, а Апанащенко уступила соотечественнице одну позицию с 337 голосами.

Выиграла же голосования Барбара Банда из Замбии, набравшая 2053 голоса.

Топ-10 по результатам голосования.