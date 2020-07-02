Две украинки попали в топ-10 футболисток мира

В прошлом месяце создатель специализированного сайта по женскому футболу Futebol Feminino Alternativo Виктор Хьюго запустил голосование среди болельщиков, чтобы определить 50 лучших действующих футболисток мира, которые за последние 5 лет играли в составе сборной своей страны.
По итогам голосования сразу две украинские спортсменки, а именно полузащитник мадридского "Атлетико" Ольга Овдийчук и капитан сборной Украины, и игрок харьковского "Жилстроя-1" Дарья Апанащенко, попали в топ-10 по версии портала, сообщает isport.ua.
При этом Овдийчук заняла седьмое место в рейтинге с 348 голосами, а Апанащенко уступила соотечественнице одну позицию с 337 голосами.
Выиграла же голосования Барбара Банда из Замбии, набравшая 2053 голоса.
Топ-10 по результатам голосования.
- Барбара Банда (Замбия)
- Джилл Рорд (Нидерланды)
- Андресса Алвеш (Бразилия)
- Беатрис Дзанератто (Бразилия)
- Зена Колман (Намибия)
- Тамирес (Бразилия)
- ОЛЬГА ОВДИЙЧУК (УКРАИНА)
- ДАРЬЯ АПАНАЩЕНКО (УКРАИНА)
- Деяна Кастельянос (Венесуэла)
- Мануэла Джулиано (Италия)