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Российские легкоатлеты рискуют не получить даже нейтральный статус для участия в соревнованиях

World Athletics ответила отказом ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа.

Российские легкоатлеты рискуют не получить даже нейтральный статус для участия в соревнованиях
Фото: onsmi.ru

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на просьбу отсрочить дату выплаты штрафа за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщает championat.com, со ссылкой на пресс-службу World Athletics.

"World Athletics получила просьбу об отсрочке ещё месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена", - сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на счет World Athletics должен быть перечислен транш в размере $ 5 млн – это обязательная часть штрафа, которую необходимо было оплатить до 1 июля.

Общая сумма штрафа составляет $ 11,6 млн. $ 5 млн – собственно штраф, $ 5 млн – сумма на депозите в качестве условного штрафа, $ 1,6 млн - расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.

Если штраф не будет погашен, российские спортсмены не смогут участвовать в международных турнирах даже в качестве нейтральных.

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