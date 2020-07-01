В клубе-обладателе Кубка Англии-2013 ввели внешнее управление из-за финансовых проблем

Еще не так давно соперником "Уигана" был "Манчестер Юнайтед"

В английском "Уигане", из-за финансовых проблем, вызванных пандемией COVID-19, введено внешнее управление, сообщает Daily Mail.

Компания Begbies Traynor, специализирующаяся на реструктуризации бизнес-проектов, подготовит клуб-обладатель Кубка Англии-2013 к продаже новому владельцу.

"Уигану" также грозит снятие 12 очков в таблице Чемпионшипа.

На данный момент команда из метропольного графства Большой Манчестер, которая с 2005 по 2013 года выступала в Английской Премьер-Лиге, идет на 14-м месте в Чемпионшипе.