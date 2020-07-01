Стало известно, когда CAS огласит вердикт по делу об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков

13-е число может стать несчастливым для горожан.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) еще в мае рассмотрел апелляцию "Манчестер Сити" на решение УЕФА отстранить клуб с "Этихад" от еврокубков сроком на 2 года и оштрафовать на 30 млн евро.

Решение CAS по делу об отстранении МС станет известно 13 июля, сообщает Daily Mail.

Напомним, УЕФА еще в феврале принял решение дисквалифицировать английский клуб за нарушения правил финансового фэйр-плей, после чего "МанСити" подал апелляцию CAS.

Отметим, что сезон в Английской Премьер-Лиге завершается 26 июля.

Решение CAS будет иметь большое значение для команд, претендующих от Англии на участие в Лиге Чемпионов.

Если суд не удовлетворит апелляцию "горожан", то команда, занявшая 5-е место в АПЛ, примет участие в квалификационном раунде ЛЧ.

Добавим, что после вынесения вердикта CAS, в АПЛ останется провести 3 тура, что даст командам определиться со стратегией проведения оставшихся матчей.