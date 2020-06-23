Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
ГлавнаяСпорт

"Реал" отказывается играть в Англии ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити"

"Королевский клуб" пытается добиться переноса встречи в Португалию.

"Реал" отказывается играть в Англии ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити"
Лига Чемпионов
Фото: УЕФА

Руководство мадридского "Реала" настаивает на том, чтобы не проводить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в Англии, сообщает xsport.ua, со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, в "Реале" недовольны эпидемиологической обстановкой в Великобритании, а также тем, что всем игрокам клуба придется пройти обсервацию в виде двухнедельного карантина.

Поэтому в "Реале" предлагают перенести матч против "МанСити" в Лиссабон, где состоятся все остальные матчи ЛЧ начиная с четвертьфинала.

Напомним, в первом матче в Мадриде гости выиграли - 2:1.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также