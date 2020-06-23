"Реал" отказывается играть в Англии ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити"

Руководство мадридского "Реала" настаивает на том, чтобы не проводить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в Англии, сообщает xsport.ua, со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, в "Реале" недовольны эпидемиологической обстановкой в Великобритании, а также тем, что всем игрокам клуба придется пройти обсервацию в виде двухнедельного карантина.

Поэтому в "Реале" предлагают перенести матч против "МанСити" в Лиссабон, где состоятся все остальные матчи ЛЧ начиная с четвертьфинала.

Напомним, в первом матче в Мадриде гости выиграли - 2:1.