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В заключительном матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" – 5:0. Дублями отметились Рияд Махрез и Фил Фоден, которым подсобил капитан команды Давид Сильва.

Украинец Александр Зинченко оттрубил за пока еще чемпионов Англии от звонка до звонка и получил высокие оценки.

Отметим, что перед стартовым свистком арбитра из Бирмингема Андре Марринера случился неоднозначный эпизод.

Когда игроки привычно встали на колено в минуте молчания в поддержку чернокожих из-за протестов в США, над спортивной ареной "Этихад" стал кружить самолет с баннером "White Lives Matter", и несмотря на то, что поединок проходил в Манчестере, на баннере была приписка "Burnley".

Примечательно, что "Бернли" считается одним из самых "белых" клубов в Англии, в заявке команды на сезон есть лишь один чернокожий игрок.

В клубе уже принесли извинения за этот инцидент и заявили, что никоим образом не имеют отношения к этому баннеру.

"Футбольный клуб "Бернли" решительно осуждает действия тех, кто несет ответственность за самолет и оскорбительный баннер, который пролетел над стадионом Etihad в понедельник вечером", - гласит заявление пресс-службы "кларетовых".

"Мы будем в полной мере сотрудничать с властями, чтобы выявить ответственных лиц и ввести для них пожизненные запреты на посещения матчей.

Мы безоговорочно приносим свои извинения Премьер-лиге, "Манчестер Сити" и всем, кто помогает продвижению Black Lives Matter", - сказано в заявлении.