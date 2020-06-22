Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке
Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
ГлавнаяСпорт

Анчелотти обвиняется в налоговом мошенничестве в особо крупных размерах

Итальянец обвиняется в уклонение от уплаты налогов.

Анчелотти обвиняется в налоговом мошенничестве в особо крупных размерах
Карло Анчелотти
Фото: EPA/UPG

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти обвиняется уклонении от налоговых обязательств, сообщает Sky Sports.

По данным издания, муниципальная прокуратура Мадрида утверждает, что в период с 2014 по 2015 год Анчелотти, в бытность главным тренером "Реала", утаил информацию о доходах от имиджевых прав, чтобы уклониться от выплаты налогов на сумму € 1 млн.

61-летний итальянский специалист возглавил "Эвертон" в декабре 2019 года.

Накануне "Эвертон" на родном "Гудисон Парк" не позволил безоговорочному лидеру Английской Премьер-Лиги"Ливерпулю" себя обыграть. Матч завершился без голов.

"Ириски" набрали 38 очков в 30 матчах, и занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также