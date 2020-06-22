Анчелотти обвиняется в налоговом мошенничестве в особо крупных размерах

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти обвиняется уклонении от налоговых обязательств, сообщает Sky Sports.

По данным издания, муниципальная прокуратура Мадрида утверждает, что в период с 2014 по 2015 год Анчелотти, в бытность главным тренером "Реала", утаил информацию о доходах от имиджевых прав, чтобы уклониться от выплаты налогов на сумму € 1 млн.

61-летний итальянский специалист возглавил "Эвертон" в декабре 2019 года.

Накануне "Эвертон" на родном "Гудисон Парк" не позволил безоговорочному лидеру Английской Премьер-Лиги – "Ливерпулю" себя обыграть. Матч завершился без голов.

"Ириски" набрали 38 очков в 30 матчах, и занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ.