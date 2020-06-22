"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
В центре Киева горел 16-этажный бизнес-центр
В центре Киева горел 16-этажный бизнес-центр
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке
Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке
Накануне взрыва в доме на Позняках "Киевгаз" проводил поверку счетчиков
Накануне взрыва в доме на Позняках "Киевгаз" проводил поверку счетчиков
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
ГлавнаяСпорт

"Арсенал" попал в затяжной кризис: лондонцы не могут выиграть на выезде в АПЛ вот уже 195 дня

Последний раз "канониры" праздновали победу на выезде полгода назад.

"Арсенал" попал в затяжной кризис: лондонцы не могут выиграть на выезде в АПЛ вот уже 195 дня
Микель Артета
Фото: EPA/UPG

Сегодня матчем "Манчестер Сити""Бернли" закрывается календарь 30-го тура Английской Премьер-Лиги.

Из сыгранных матчей можно отметить всего лишь третью потерю очков в сезоне "Ливерпуля" - в мерсисайдском дерби против "Эвертона" была зафиксирована ничья - 0:0, а также проигрыш "Арсенала" в курортном городке Брайтон одноименному клубу – 1:2.

Для "канониров" это уже второе поражение за прошедшую неделю. Напомним, 17 июня в пропущенном матче 28-го тура лондонцы были разбиты в Манчестере "Сити" – 3:0.

Отметим, что пике "Арсенала" затянулось – вот уже 195 дней команда с Севера Лондона не может выиграть матч АПЛ вне родных стен. Последний раз "канониры" выигрывали в чемпионате Англии на выезде 9 декабря 2019 года, когда подопечные тогда еще Фредди Юнгберга обыграли "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко 3:1.

После назначения 19 декабря прошлого года Микеля Артеты главным тренером "Арсенала", команда под руководством испанского специалиста сыграла 6 игр на выезде, 4 из них сыграла вничью и 2 проиграла. 

Примечательно, что главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер выиграл все свои последние матчи против "Арсенала", причем с одинаковым счетом - 2:1.

Добавим, что после неудачи в Брайтоне некогда гранд английского футбола опустился на 10-е место в турнирной таблице.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также