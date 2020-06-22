"Арсенал" попал в затяжной кризис: лондонцы не могут выиграть на выезде в АПЛ вот уже 195 дня

Последний раз "канониры" праздновали победу на выезде полгода назад.

Сегодня матчем "Манчестер Сити" – "Бернли" закрывается календарь 30-го тура Английской Премьер-Лиги.

Из сыгранных матчей можно отметить всего лишь третью потерю очков в сезоне "Ливерпуля" - в мерсисайдском дерби против "Эвертона" была зафиксирована ничья - 0:0, а также проигрыш "Арсенала" в курортном городке Брайтон одноименному клубу – 1:2.

Для "канониров" это уже второе поражение за прошедшую неделю. Напомним, 17 июня в пропущенном матче 28-го тура лондонцы были разбиты в Манчестере "Сити" – 3:0.

Отметим, что пике "Арсенала" затянулось – вот уже 195 дней команда с Севера Лондона не может выиграть матч АПЛ вне родных стен. Последний раз "канониры" выигрывали в чемпионате Англии на выезде 9 декабря 2019 года, когда подопечные тогда еще Фредди Юнгберга обыграли "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко 3:1.

После назначения 19 декабря прошлого года Микеля Артеты главным тренером "Арсенала", команда под руководством испанского специалиста сыграла 6 игр на выезде, 4 из них сыграла вничью и 2 проиграла.

Arsenal's away record under Mikel Arteta in the Premier League:



❍ 6 games

❍ 0 wins

❍ 4 draws

❍ 2 losses



The club's last league win on the road was 195 days ago. 📆 pic.twitter.com/GfIt65zVeL — Squawka Football (@Squawka) June 20, 2020

Graham Potter has won all of his last three games against Arsenal across all competitions:



✅ 2-1 (Feb 2018)

✅ 2-1 (Dec 2019

✅ 2-1 (Jun 2020



Potter works his magic again. 🧙‍♂️ pic.twitter.com/y9xvd7BlUq — Squawka Football (@Squawka) June 20, 2020

Примечательно, что главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер выиграл все свои последние матчи против "Арсенала", причем с одинаковым счетом - 2:1.

Добавим, что после неудачи в Брайтоне некогда гранд английского футбола опустился на 10-е место в турнирной таблице.