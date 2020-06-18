"Челси" официально объявил о подписании форварда сборной Германии

"Челси" на своем официальном сайте объявил о достигнутой договоренности с форвардом РБ "Лейпциг" Тимо Вернером.

Форвард сборной Германии подпишет контракт с клубом из Западного Лондона после прохождения медицинского осмотра, который в настоящий момент затруднен, ввиду веденного властями Великобритании карантина.

В свою очередь, 24-летний уроженец Штутгарта прокомментировал свой переход в "Челси".

"Я рад очутиться в "Челси", и я очень горд моментом присоединиться к этому замечательному клубу. Я, конечно, хочу поблагодарить RB Leipzig, клуб и болельщиков за те четыре фантастических года, которые я провел в этом клубе".

Отметим, что финансовые подробности трансфера Вернера, пока, не раскрываются. Однако известно, что срок опции выкупа нападающего за 59 млн евро истек 16 июня.

Тимо забил 25 голов в рамках текущей кампании Бундеслиги.