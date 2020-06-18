Накануне в Манчестере пропущенным матчем 29-го тура между "МанСити" и "Арсеналом" возобновились игры Английской Премьер-Лиги.

Подопечные Хосепа Гвардиолы забили в ворота соперника 3 безответных гола, доказав своему бывшему помощнику главного тренера – Микеле Артете всю несостоятельность претензий "канониров" в борьбе за зону Лиги Чемпионов.

Добавим, что, несмотря на правило пяти замен, украинец Александр Зинченко так на поле и не вышел.

Отметим, что полноценный тур в АПЛ стартует уже завтра. 30-й тур будет отмечен мерсисайдским дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем", а также принципиальным противостоянием "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед".