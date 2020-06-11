Клубы Английской Премьер-Лиги потеряют 1 млрд фунтов из-за пандемии коронавируса, - Deloitte

В Английской Премьер-Лиге (АПЛ) клубы недосчитаются серьезных сумм из-за пандемии коронавируса.

Консалтинговая компания Deloitte, анализируя влияние кризиса на финансовые показатели клубов АПЛ, пришла к выводу, что доходы 20 команд элитного английского футбольного дивизиона снизятся в общей сложности на 1 млрд фунтов по итогам сезона-2019/20, приводит выводы компании ВВС.

На серьезное сокращение доходов в нынешнем сезоне повлияет длительная пауза в Лиге, а также то, что 92 оставшихся матча проведут без зрителей.

500 млн фунтов – это компенсация вещателям и потеря доходов от поведения матчей. Эти доходы клубам уже не вернутся. Оставшаяся часть недополученных доходов может быть перенесена на сезон-2020/21.

При этом в отчете отмечено, что несмотря на то, что доходы клубов АПЛ выросли в сезоне 2018/19 на 7% и достигли рекордных 5,2 млрд фунтов, клубы понесли убытки до налогообложения в размере 165 млн фунтов.