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"Ференцварош" подыскал замену Реброву

Украинца "сватают" в Турцию.

"Ференцварош" подыскал замену Реброву
Ласло Белени
Фото: Twitter

Руководство венгерского "Ференцвароша" находится на заключительной стадии переговорного процесса с 67-летним румынским специалистом Ласло Белени, который в новом сезоне должен будет заменить на посту главного тренера команды Сергея Реброва, сообщает Gazeta Sporturilor.

По данным румынской прессы, "Ференцварош" предложил Белени заманчивое предложение с зарплатой в районе 1 млн евро.

Напомним, что с 2017 по май 2020 года Белени возглавлял бельгийский клуб "Антверпен".

Отметим, что по сообщениям турецкого издания Fotospor Ребров дал согласие на работу в турецком "Фенербахче", начиная со следующего сезона.

Примечательно, что в разговоре с президентом "Фенербахче" Али Кочем о кандидатуре украинца лестно отозвался экс-главный тренер "Шахтера" и сборной Турции Мирча Луческу.

Добавим, что боссы венгерского клуба не могут быть недовольны работой Реброва, под руководством которого "Ференцварош" в прошлом году завоевал золотые медали чемпионата страны и впервые за последние 15 лет вывел клуб в групповой этап еврокубков. 

В нынешнем сезоне "Ференцварош" близок к защите чемпионского титула, на 9 очков опережая ближайшего преследователя по турнирной таблице - "Фехервар".

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