Зимняя Олимпиада-2026 может пройти в жаркой Бразилии

Если Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал субтропический Сочи столицей зимней Олимпиады-2014, почему бы не повторить этот сценарий в Бразилии, которая планирует подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году, сообщает Surto Olympico.

Depois do que foi dito hoje em Brasília, porque não sonhar? pic.twitter.com/mVBZfihYzr — Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) June 10, 2020

Предположительно, Игры могут пройти в Мосоро, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Норти.

Поскольку это крупное событие, требующее больших финансовых вложений, изучается также совместная заявка с другими городами на северо-востоке.

При этом стоит отметить, что климат в этом регионе страны мало сопоставим с зимними видами спорта, среднегодовая температура воздуха составляет +28 градусов, а в календарную зиму в Бразилии лето.

Напомним, что проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году ранее было поручено провести в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Однако с воплощением этого плана в жизнь возникли неожиданные сложности.

Не так давно в Италии был принят закон, согласно которому полномочия по организации спортивной деятельности, включая распределение целевых финансовых потоков, переходят правительству Италии, а соответственно НОК лишается автономного статуса.