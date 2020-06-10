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Зимняя Олимпиада-2026 может пройти в жаркой Бразилии

Опыт Сочи становится заразителен.

Если Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал субтропический Сочи столицей зимней Олимпиады-2014, почему бы не повторить этот сценарий в Бразилии, которая планирует подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году, сообщает Surto Olympico.

Предположительно, Игры могут пройти в Мосоро, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Норти.

Поскольку это крупное событие, требующее больших финансовых вложений, изучается также совместная заявка с другими городами на северо-востоке.

При этом стоит отметить, что климат в этом регионе страны мало сопоставим с зимними видами спорта, среднегодовая температура воздуха составляет +28 градусов, а в календарную зиму в Бразилии лето.

Напомним, что проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году ранее было поручено провести в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Однако с воплощением этого плана в жизнь возникли неожиданные сложности.

Не так давно в Италии был принят закон, согласно которому полномочия по организации спортивной деятельности, включая распределение целевых финансовых потоков, переходят правительству Италии, а соответственно НОК лишается автономного статуса.

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