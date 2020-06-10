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Главный санитарный врач: футбольные матчи в Украине пока что будут без зрителей

Минздрав будет ориентироваться на опыт Польши.

Главный санитарный врач: футбольные матчи в Украине пока что будут без зрителей
Фото: upl.ua

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что футбольные матчи в Украине пока что будут проходить без зрителей.

Об этом он сказал на брифинге в среду.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию, которая происходит в странах Европы. В частности, матчи Бундеслиги возобновились 16 мая и продолжаются без зрителей. Серия А возобновится 20 июня и без зрителей. Дания уже возобновилась 28 мая без зрителей. Испания с завтрашнего дня стартует без зрителей. Возвращение зрителей состоялось только в Польше, где болельщикам разрешат прийти с 19 июня, но заполненность чаши стадиона - не больше 25%, а также в Венгрии уже разрешили с прошлых выходных посещать матчи, но разрешается занимать каждое четвертое место"

По словам Ляшко, Украина будет ориентироваться на польский опыт, но решение будет приниматься позже - не раньше 19 июня.

"Решение будет принято, но пока что футбольные матчи проводятся в Украине без зрителей", - подчеркнул он.

Напомним, что Премьер-лига чемпионата Украины по футболу возобновила сезон 30 мая после двух с половиной месяцев карантина. Очередной тур состоится 13-14 июня.

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