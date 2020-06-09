Лидер "Манчестер Сити" возмутился, что в Английской Премьер-Лиге нет чернокожих тренеров

Вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался о проявлении расизма в мире, а также возмутился, что в клубах Английской Премьер-Лиги отсутствуют чернокожие тренеры.

"Я всегда вспоминаю футбол, тренерские штабы, которые мы наблюдаем в клубах. Я представлю вам идеальный. Это Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Сол Кэмпбелл и Эшли Коул. У всех была отличная карьера, все они играли за сборную Англии. В то же время все они самостоятельно получали свои тренерские лицензии, чтобы тренировать на высшем уровне, но среди них два представителя, которые не получили никаких возможностей попробовать свои силы, и это два чернокожих (два последних, - прим. LB.ua)", - приводит слова Рахима Daily Mail.

"В Премьер-Лиге около 500 игроков, и треть из них чернокожие, и мы не представляем себя в этой иерархии, не представляем себя в тренерском штабе. Существует не так много лиц, с которыми мы можем общаться и разговаривать. И я думаю, что с этими протестами, которые продолжаются, все хорошо, мы просто высказываемся. Настало время, когда нам нужно вести беседы, чтобы иметь возможность инициировать дебаты, чтобы действительно начать осуществлять изменения", - с уверенностью заявил Стерлинг.

Напомним, в рейтинг самых дорогих на данный момент футболистов мира, составленного Международным центром спортивных исследований (CIES Football Observatory), 25-летний Рахим продолжает удерживать вторую позицию – его рыночная стоимость составляет 194,7 млн евро.

Добавим, что до прошлого года клуб АПЛ - "Брайтон" возглавлял чернокожий тренер, им был Крис Хьютон.