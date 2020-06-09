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Британские парламентарии выступили против продажи "Ньюкасла" саудовским инвесторам

А ведь саудиты в качестве гарантии сделки уже внесли невозвратный депозит в размере 17 млн фунтов.

Британские парламентарии выступили против продажи "Ньюкасла" саудовским инвесторам
Фото: Daily Express

16 британских депутатов подготовили обращение к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой помочь отменить сделку по продаже "Ньюкасла" консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, утверждает The Telegraph.

По данным источника, депутаты призвали прекратить использование Великобритании в качестве средства для "отмывания репутации через спорт" и заявили, что данная сделка "передает неверный посыл".

Ранее сообщалось, что Всемирная торговая организация доказала связь между сервисом beoutQ, ворующим трансляции европейских футбольных матчей, и государственными структурами Саудовской Аравии. В связи с этим сделка по продаже "сорок" оказалась под угрозой срыва.

Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман подозревается в заказе убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

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