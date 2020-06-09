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Составлен рейтинг самых дорогих футболистов мира на данный момент: Роналду и Месси нет в топ-20

Килиан Мбаппе возглавил номинацию.

Составлен рейтинг самых дорогих футболистов мира на данный момент: Роналду и Месси нет в топ-20
Килиан Мбаппе
Фото: EPA/UPG

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) через свой официальный сайт определил самых дорогих игроков мира на данный момент.

В рейтинг попали лишь футболисты из топ-5 лиг Европы – Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

По-прежнему самым дорогим футболистом является форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Однако по сравнению с началом года трансферная стоимость 21-летнего француза упала с 265,2 млн евро до 259,2 млн.

Хорошая статистика для атакующего хавбека "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга заключается в том, что 25-летний англичанин сохранил вторую строчку рейтинга. Плохая – Рахим подешевел на 29 млн и теперь стоит 194,7 млн евро.

Поразительный положительный тренд продемонстрировал Трент Александер-Арнольд - фланговый защитник "Ливерпуля" "потяжелел" на 60,6 млн евро, до 171,1 млн евро, что позволило 21-летнему англичанину подняться на 4-е место.

Также прибавил в стоимости соотечественник Трента Джейдон Санчо. Однако положительная динамика 20-летнего хавбека "Боруссии" Дортмунд не такая впечатляющая, как у игрока "Ливерпуля" – "всего" +10,2 млн., и теперь Джейдон стоит 179,1 млн евро, вытеснив из топ-3 Мохамеда Салаха.

Примечательно, что капитана "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду нет даже в топ-20. Аргентинец – 21-й и стоит 100,1 млн евро, а португалец и вовсе 70-й (62,8 млн.).

Топ-10 рейтинга.

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