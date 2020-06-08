Стало известно, сколько команды Украинской Премьер-лиги платят за одно ПЦР-тестирование

Раз в две недели бюджет клуба значительно сокращается.

Глава спортивно-медицинского департамента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Вячеслав Попов рассказал об особенностях медицинского протокола УПЛ по части ПЦР-тестирования.

"Финансово ПЦР-тесты – это очень дорогое удовольствие. По нашим подсчетам, проведение тестирования для одной команды стоит в пределах 120-130 тыс. гривен.

Клубные врачи и руководство воспринимали постановление МОЗ как рекомендацию, а не требование, которое нужно выполнять. После ситуации с "Карпатами", где 29 человек инфицированы коронавирусом, принято решение УАФ вместе с медицинским комитетом об обязательном ПЦР-тестировании каждые 14 дней.

Некоторые команды проходили ПЦР-тестирование 26-28 мая, потому на этот тур у них действует закон двух недель.

Перед следующим туром им уже придется проходить тестирование. Другие клубы провели тесты 12-15 мая. У них уже вышел срок, и они обязательно должны сдать тесты перед ближайшими матчами", – цитирует Попова sport.ua.