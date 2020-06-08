В гонке за единственную вакантную путевку в ЛЧ осталось три кандидата.

В матче усеченного (поединок "Ворскла" – "Карпаты" отменен из-за вспышки пандемии в составе львовян) 25-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" на НСК "Олимпийский" уверенно разобралось с одним из конкурентов в борьбе за путевку в Лигу Чемпионов – "Александрией" – 5:1.

Уже в первом тайме рефери из Днепра Виталий Романов подтвердил статус одного из суровых арбитров, назначив 3 пенальти, два из которых - в ворота гостей.

На 14-й минуте Виталий Буяльский не реализовал 11-метровый (сэйв Юрия Панькива), но расторопней на добивании был Томаш Кендзера, который предоставил Буяльскому возможность реабилитироваться, и хавбек киевлян умело ею воспользовался – 1:0.

Спустя 6 минут в ворота гостей был назначен второй пенальти - Назарий Русин его заработал и сам его реализовал – 2:0.

На 31-й минуте Романов усмотрел нарушение правил со стороны защитника киевлян Мохаммеда Кадири в собственной штрафной площади в борьбе с Артемом Ситало, и назначил пенальти уже в ворота Дениса Бойко. Дмитрий Гречишкин точным ударом вернул интригу в матче – 2:1.

Однако спустя 11 минут после возобновления игры во втором тайме партнер Гречишкина – Каспар Дубра эту интригу решил похоронить. Латыш зачем-то в центре поля вновь грубо сыграл против Русина и увидел перед собой вторую желтую карточку, трансформированную в красную.

Добить раненного соперника не составило киевлянам особого труда – Виталий Миколенко, Карлос Де Пена и вновь Буяльский довели дело до разгрома – 5:1.

Обзор матча "Динамо" - "Александрия" - на сайте официального вещателя УПЛ.

После этой победы "Динамо" настигло "Зарю" в турнирной таблице – у обоих коллективов по 46 очков. На 3 очка от них отстает "Десна", которая еще сохраняет шансы на второе место.

"Александрию", похоже, отцепили от состава, стремящегося к Лиге Чемпионов – подопечные Владимира Шарана отстают от луганчан и киевлян уже на 6 очков, и, соответственно, на 3 - от "Десны".

Уже в следующем туре "Заря" примет "Динамо", а "Александрия" - "Десну". Для кого-то 13-е число окажется несчастливым.