Ребров готов возглавить "Динамо", - агент

Агент главного тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва Шандор Варга прокомментировал информацию о том, что Ребров является одним из основных кандидатов на пост главного тренера киевского "Динамо".

"Действительно, кроме киевского "Динамо" претендентами на Сергея Реброва называются еще несколько клубов, в том числе из Англии, Саудовской Аравии, Китая. Уже несколько раз выходил на связь президент "Фенербахче" (Али Йылдырым Коч, - прим. LB.ua). В Турции хорошо его помнят, он там играл, они следят за тренерскими успехами Реброва", - заявил агент в интервью Meta-ratings.com.ua.

При этом Варга отметил, что несмотря на то, что у его клиента контракт с "Ференцварошем" действует еще 3 года, Ребров готов рассмотреть другие варианты.

"Он (Ребров, - прим. LB.ua) счастлив в Будапеште, рядом с ним его семья и клуб тоже доволен его работой. Впрочем, в тренерской карьере никогда нельзя далеко на будущее загадывать. И нам приятно, что к его услугам есть интерес.

Предложение от "Динамо"? Его не было, но мы вежливые люди и можем его рассмотреть, как и любое другое предложение. Что касается "Динамо", то ни я, ни Сергей не теряем связь с его родным клубом, мы поддерживаем отношения с семьей Суркисов. В феврале я был в Киеве на матче "Динамо", мы общались, виделись с Леонидом Буряком", - резюмировал Варга.

После 26 туров "Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, опережая "МОЛ Фехервар" на 9 очков.

Напомним, в прошлом сезоне Ребров спустя 15 лет вывел "Ференцварош" в еврокубки. Венгерский клуб был в шаге от выхода из группы в Лиге Европы.