"Ливерпуль" признали самым популярным клубом Британии

"Ливерпуль" на данный момент является самым популярным клубом Великобритании, согласно данным YouGov-FootballIndex.

Действующего победителя Лиги Чемпионов поддерживают 8,3% британцев, интересующихся футболом. На втором месте в рейтинге - "Манчестер Юнайтед", за который болеют 6% жителей страны. Около 3,1% поддерживают лондонский "Челси" – это третий показатель.

Действующий чемпион Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" делит 4-5-е место с еще одним столичным клубом - "Арсеналом" (2%).

Добавим, что положительная динамика "Ливерпуля" наметилась в мае, на фоне отрицательного тренда "МанЮнайтед".

Английская Премьер-Лига планирует возобновиться 17 июня.