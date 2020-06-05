Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
Новые правила для борделей в Германии, запрет секса в Британии, протесты в США. Как западный мир выходит из карантина
Новые правила для борделей в Германии, запрет секса в Британии, протесты в США. Как западный мир выходит из карантина
ГлавнаяСпорт

"Ливерпуль" признали самым популярным клубом Британии

"Красные" обошли "красных дьяволов".

"Ливерпуль" признали самым популярным клубом Британии
"Ливерпуль"
Фото: fourfourtwo.com

"Ливерпуль" на данный момент является самым популярным клубом Великобритании, согласно данным YouGov-FootballIndex.

Действующего победителя Лиги Чемпионов поддерживают 8,3% британцев, интересующихся футболом. На втором месте в рейтинге - "Манчестер Юнайтед", за который болеют 6% жителей страны. Около 3,1% поддерживают лондонский "Челси" – это третий показатель.

Действующий чемпион Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" делит 4-5-е место с еще одним столичным клубом - "Арсеналом" (2%).

Добавим, что положительная динамика "Ливерпуля" наметилась в мае, на фоне отрицательного тренда "МанЮнайтед".

Английская Премьер-Лига планирует возобновиться 17 июня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также