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"Манчестер Юнайтед" определил первую цель вложения средств из взятого 140-милионного кредита

Трансферный маховик постепенно начинает раскручиваться.

"Манчестер Юнайтед" определил первую цель вложения средств из взятого 140-милионного кредита
Калиду Кулибали
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Юнайтед" сделал первое конкретное предложение "Наполи" о покупке центрального защитника Калиду Кулибали, сообщает Football Italia.

Однако 80 млн евро, предложенные "красными дьяволами" за 28-летнего сенегальца, не впечатлили руководство Azzurri. Неаполитанцы оценивают Калиду на 20 млн дороже.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис мейнстримом выбрал бизнесовую модель руководства клубом, для чего в ближайшее трансферное окно "Наполи" попытается продать Аркадиуша Милика, Аллана, Кулибали и Фаузи Гуляма, и выручить с этой кампании около 200 млн евро.

Правда, время для перестройки, в условиях финансовой нестабильности, Де Лаурентис выбрал не совсем подходящее.

В свою очередь, клуб с "Олд Траффорд" в конце прошлой недели взял кредит в размере 140 млн фунтов.

По предварительной информации, "красные дьяволы" могут использовать эти средства для успешного проведения летней трансферной кампании.

По трансферу Кулибали цели "МанЮнайтед" и "Наполи" могут совпасть.

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