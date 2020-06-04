Форвард "Реала" согласился на трансфер в "Милан"

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович дал согласие на переход в "Милан", информирует lebombedivlad.it.

Испанский и итальянский клуб договорились о двухгодичной аренде серба, с последующим его выкупом миланским клубом за 40 млн евро.

Напомним, руководство "Реала" было крайне раздражено тем фактом, что в марте Йович нарушил правила карантина и вернулся на родину в Сербию, несмотря на то, что должен был находиться в Испании в течение 14 дней.

Лука перешел в мадридский клуб из "Айнтрахта" летом 2019 года за 70 млн евро.

В нынешнем сезоне Йович отыграл 24 матча за "Королевский клуб", отметившись двумя голами и двумя ассистами.