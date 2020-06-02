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На 20-й минуте матчей испанской Примеры будет звучать трек с записанными болельщиками аплодисментами

В поддержку больным.

На 20-й минуте матчей испанской Примеры будет звучать трек с записанными болельщиками аплодисментами

На 20-й минуте матчей чемпионата Испании по футболу будет звучать трек с записанными аплодисментами в поддержку тех, кто борется с пандемией коронавируса, сообщает championat.com.

Для реализации данного проекта Примера создала специальный сайт applausetoinfinity.com, на который любой болельщик сможет загрузить аплодисменты. Из них будет создан единый трек, который будут включать на стадионах.

В настоящее время в Испании по данным worldometers.info коронавирусом заразились около 287 тыс. человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 27 127 человек или 9,5%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

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