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Пятеро футболистов "Барселоны" переболели коронавирусом

Пандемия COVID-19 не обошла стороной "блаугранас".

Пятеро футболистов "Барселоны" переболели коронавирусом
"Барселона"
Фото: AS

Пятеро футболистов "Барселоны" и два члена тренерского штаба сдали положительный тест на коронавирус, сообщает AS.

При этом отмечается, что медицинский штаб "блаугранас" провел тестирование еще в самом начале пандемии и все, кто был заражен уже избавились от заболевания и продолжают работать с командой, готовясь к возобновлению сезона Примеры.

Вместе с тем, в клубе обеспокоены тем, что с возобновлением тренировок эти игроки могут быть более чувствительны к возможным травмам.

Напомним, после рестарта матчи чемпионата Испании будут играться каждый день в течение месяца.

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