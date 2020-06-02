Пятеро футболистов "Барселоны" переболели коронавирусом

Пятеро футболистов "Барселоны" и два члена тренерского штаба сдали положительный тест на коронавирус, сообщает AS.

При этом отмечается, что медицинский штаб "блаугранас" провел тестирование еще в самом начале пандемии и все, кто был заражен уже избавились от заболевания и продолжают работать с командой, готовясь к возобновлению сезона Примеры.

Вместе с тем, в клубе обеспокоены тем, что с возобновлением тренировок эти игроки могут быть более чувствительны к возможным травмам.

Напомним, после рестарта матчи чемпионата Испании будут играться каждый день в течение месяца.