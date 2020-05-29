Матчи чемпионата Испании по футболу будут играться каждый день в течение месяца

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Испанская Ла Лига получила разрешение от Королевской федерации футбола (RFFE) проводить матчи ежедневно в течение 32 дней подряд после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca.

Первый матч вынесли на четверг: 11 июня в Севилье состоится "Андалузское дерби" между одноименным клубом и "Бетисом".

Отмечается, что матчи заключительных двух туров будут сыграны в один день, соответственно 15 и 19 июля. Также сообщается, что встречи будут начинаться не раньше 19:30 по местному времени. Время начала может быть изменено, если за 5 дней до матча температура в регионе будет ниже 30 градусов.