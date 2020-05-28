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"Реал" предлагает "Манчестер Юнайтед" за Погба уже четверых своих футболистов

И среди них – бывший игрок "МанСити".

"Реал" предлагает "Манчестер Юнайтед" за Погба уже четверых своих футболистов
Поль Погба
Фото: The Sun

Мадридский "Реал" не теряет надежду все же перетащить на "Сантьяго Бернабеу" полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба.

Шансы "бланкос" чуть увеличились после информации о том, что из гонки за 27-летнего чемпиона мира-2018 выпал самый главный их конурент – "Ювентус".

Однако финансовый кризис, который наступил в футболе в коронавирусный период, скорее всего не позволит мадридцам заплатить "красным дьяволам" "живые" 89 млн фунтов, в которые клуб с "Олд Траффорд" оценил своего лидера.

В данной ситуации "Реал" ищет альтернативные варианты.

По информации The Sun мадридцы готовы предложить за Погба четверых своих игроков - Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса, Мартина Эдегора и экс-футболиста "Манчестер Сити" Мариано Диаса.

В сезоне-2019/20 Поль провел за "МанЮнайтед" 8 матчей, на его счету две результативные передачи. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за проблем с лодыжкой.

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