Журналистам запретили посещать матчи Украинской Премьер-лиги

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Вадим Костюченко пояснил, кто сможет присутствовать на оставшихся матчах Украинской Премьер-лиги текущего сезона.

"Матчи будут без зрителей. Люди, которые будут присутствовать на стадионах – это футболисты, тренеры, врачи, арбитры, наблюдатели арбитража, руководители и представители футбольных клубов, Премьер-лиги и официальные ретрансляторы матчей, а также представители VAR.

Кроме того, на поединках будут присутствовать представители МЧС и медицины. Официальных лиц на матче должно быть до 200 человек.

Что касается представителей прессы, то на играх будут только представители официального транслятора и клубов. Пресс-ложи не будет. Также на матчах не будет родителей, других родственников, жен игроков.

Главное – начать. Затем ждем улучшения ситуации с коронавирусом и постепенного смягчения карантина, в частности расширенного доступа представителей прессы на стадионы", - цитирует Костюченко meta-ratings.com.ua.

"Арбитры и наблюдатели арбитража уже протестированы на коронавирус. У судей сданы все тесты. Все футболисты прошли тестирование перед сборами и тренировочным процессом. На сегодняшний день нет информации о том, что у кого-то был выявлен коронавирус. По протоколу арбитры и игроки будут проходить тестирование раз в две недели.

Также решено, что если у кого-то из игроков выявят коронавирус, то решаться вопрос будет по отдельному медицинскому протоколу. Будет рассматриваться вопрос об изоляции игрока и будет приниматься решение, насколько сильно могла быть подвержена команда заражению. Но из-за единичного случая команда не будет сниматься с чемпионата", - особо отметил функционер.