Павелко объяснил алгоритм принятия решения в случае, если у футболиста выявят коронавирус

Чуть более двух суток остается до рестарта Украинской Премьер-лиги.

В преддверии этого долгожданного для отечественного болельщика события, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко пояснил механизм принятия решения о продолжении чемпионата в случае, если игрок или тренер заболеют коронавирусом.

"В случае выявления заболевания не будет остановлен тур и все команды не уйдут на карантин. Мы изучали этот вопрос вместе с УЕФА. Мы принимали во внимания опыт других стран, где правительство требовало ухода на карантин всего чемпионата. Эти же страны потом меняли свое решение, поэтому лишь зараженный игрок будет помещен на карантин.

Решения по другим игрокам будут приниматься в зависимости от того, насколько заболевший был вовлечен", - цитирует Павелко footballua.tv.