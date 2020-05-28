Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
В Украине изменили правила прописки
В Украине изменили правила прописки
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
ГлавнаяСпорт

Павелко объяснил алгоритм принятия решения в случае, если у футболиста выявят коронавирус

УАФ не будет останавливать чемпионат.

Павелко объяснил алгоритм принятия решения в случае, если у футболиста выявят коронавирус
Андрей Павелко
Фото: Фейсбук Андрея Павелко

Чуть более двух суток остается до рестарта Украинской Премьер-лиги.

В преддверии этого долгожданного для отечественного болельщика события, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко пояснил механизм принятия решения о продолжении чемпионата в случае, если игрок или тренер заболеют коронавирусом.

"В случае выявления заболевания не будет остановлен тур и все команды не уйдут на карантин. Мы изучали этот вопрос вместе с УЕФА. Мы принимали во внимания опыт других стран, где правительство требовало ухода на карантин всего чемпионата. Эти же страны потом меняли свое решение, поэтому лишь зараженный игрок будет помещен на карантин.

Решения по другим игрокам будут приниматься в зависимости от того, насколько заболевший был вовлечен", - цитирует Павелко footballua.tv.

 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также