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Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

Оставшиеся поединки будут приходить без зрителей.

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
НСК "Олимпийский"
Фото: EPA/UPG

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая в формате без зрителей.

Такое решение было принято сегодня Украинской Премьер-лигой, говорится на официальном сайте "Динамо".

До перерыва на карантин, связанного с пандемией COVID-19, в УПЛ были сыграны 23 тура. Командам на втором этапе первенства осталось сыграть 9 туров. 

Последний матч киевское "Динамо" сыграло 15 марта с черниговской "Десной" на НСК "Олимпийский".

В следующем туре, согласно расписанию, состоится "Всеукраинское футбольное дерби" - матч между "Динамо" и "Шахтером".

Вместе с тем, подтверждения возобновления чемпионата со стороны УПЛ, пока, не последовало.

В свою очередь, на официальном сайте УПЛ опубликовано коммюнике, подтверждающее рабочее совещание с участием представителей Премьер-лиги, клубов УПЛ и Украинской ассоциации футбола, которое состоялось сегодня в Доме футбола.

В комментарии исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, в частности, заявил, что "…мы получили подтверждение от клубов о желании восстановить чемпионат 30 мая, а матчи последнего, 32-го тура провести 19 июля. К определению окончательной даты финала Кубка Украины и даты матчей плей-офф чемпионата во время совещания решили вернуться позже. Все эти предложения будут официально оформлены и затем предоставлены для утверждения Исполкомом УАФ". 

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