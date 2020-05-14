Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону назвала Олимпиаду "фальшивкой"

Бывшая немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Лаура Дальмайер рассказала о своем отношении к Олимпийским играм.

"Безусловно, если наблюдать со стороны, то Олимпиада - это большое событие. Я всегда мечтала об участии в Играх и невероятно счастлива, что мечта сбылась. Впрочем, Игры совсем другие, нежели ты представляешь их перед тем, как поучаствовать. В каком-то смысле она является фальшивкой.

Знаете, в Пхёнчхане наши гонки проходили на месте, где находилось поле для гольфа. Это ощущалось с первого до последнего момента. Если говорить о спортивных стандартах, то трасса не была похожа на те, которые входят в календарь Кубка мира.

Да и люди на трибунах… Их было много, при этом большинство из них не слишком заботил сам биатлон", - цитирует championat.com интервью Дальмайер Suddeutsche Zeitung.

Напомним, Лаура, которая год назад завершила спортивную карьеру, также является 7-кратной чемпионкой мира и обладательницей "Большого хрустального глобуса"-2016/17.