Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
ГлавнаяСпорт

"Рома" начала переговоры по трансферу форварда сборной Украины

Римляне вновь заинтересовались Жуниором Мораесом.

"Рома" начала переговоры по трансферу форварда сборной Украины
Жуниор Мораес
Фото: romapress.net

"Рома" вновь проявляет интерес к форварду "Шахтера" Жуниору Мораесу. Римский клуб уже начал переговоры с представителями натурализованного в 2019 году украинца о возможном трансфере, сообщает Romapress.net.

В переходе Мораеса заинтересован главный тренер "волков" Паулу Фонсека, под руководством которого Жуниор успел год (с июня 2018 по июнь 2019 года) поработать в "Шахтере".

Ранее португальский специалист заявлял, что следит за "горняками" и хотел бы подписать несколько игроков из донецкого клуба.

Напомним, что в январе "Рома" уже проявляла заинтересованность в подписании Мораеса.

Контракт Мораеса с "Шахтером" истекает через год. В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел 31 матч за донецкий клуб, отличившись 20 голами и 9 ассистами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также