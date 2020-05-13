"Рома" начала переговоры по трансферу форварда сборной Украины

"Рома" вновь проявляет интерес к форварду "Шахтера" Жуниору Мораесу. Римский клуб уже начал переговоры с представителями натурализованного в 2019 году украинца о возможном трансфере, сообщает Romapress.net.

В переходе Мораеса заинтересован главный тренер "волков" Паулу Фонсека, под руководством которого Жуниор успел год (с июня 2018 по июнь 2019 года) поработать в "Шахтере".

Ранее португальский специалист заявлял, что следит за "горняками" и хотел бы подписать несколько игроков из донецкого клуба.

Напомним, что в январе "Рома" уже проявляла заинтересованность в подписании Мораеса.

Контракт Мораеса с "Шахтером" истекает через год. В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел 31 матч за донецкий клуб, отличившись 20 голами и 9 ассистами.